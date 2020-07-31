В Москве на ВДНХ 1 августа откроется VR-кинотеатр

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. VR-кинотеатр 360MAX с 1 августа начнет работу на ВДНХ. Открытие будет приурочено к празднованию 81-летия выставки, сообщили в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"История выставки тесно связана с передовыми видеотехнологиями. В 1954 году именно на ВДНХ советские люди впервые смогли посмотреть цветное телевидение, а в 1959 году была открыта наша уникальная круговая кинопанорама - советский прототип 5D-кинотеатра. 1 августа в павильоне, где в свое время проходили показы работ студентов ВГИК, открывается VR-кинотеатр, в котором гости выставки смогут следить за развитием VR-технологий и смотреть лучшие фильмы, снятые в этом формате", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Кинотеатр откроется программой короткометражных фильмов, рассказывающих о регионах РФ. Все картины были созданы совместно с Минприроды России и сняты по технологии съемки 360 градусов. Каждый фильм представляет собой виртуальную экскурсию по самым живописным местам и регионам России, озвученную известными дикторами. Посетители смогут увидеть, как образуются облака на горе Ай-Петри в Крыму, как цветут поля лотосов в Астраханском заповеднике, как гнездятся кайры на Кольском полуострове, как поют киты на Камчатке. Вместе с создателями фильмов гости смогут полюбоваться красотой дикой природы и побывать в местах, труднодоступных даже для самых опытных путешественников.

"Сотрудники кинотеатра заботятся о безопасности зрителей во время просмотра. Персонал встретит зрителей в масках и перчатках, стулья для просмотра будут расставлены с соблюдением дистанции 1,5 метра. Вход в кинотеатр будет доступен только для зрителей в индивидуальных средствах защиты. Оборудование перед каждым использованием будет обрабатываться антисептическим раствором, гостям также предложат одноразовые лицевые накладки", - говорится в сообщении.

Сеансы будут проходить в режиме самообслуживания: посетители смогут купить билеты на сайте ВДНХ или в кассе, сеанс начнется через 60 секунд после бесконтактного сканирования QR-кода на чеке.