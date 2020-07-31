В Москве неизвестные сообщили о "минировании" нескольких торговых центров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о том, что несколько торговых центров в Москве "заминированы", информация проверяется. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация от неизвестного о том, что в ряде столичных торговых центров заложены взрывные устройства. На место выехали специалисты оперативных служб, правоохранители и кинологи, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности на время обследования персонал и посетители ТЦ выведены на улицу. В частности, люди эвакуированы из торгового центра "Мозаика".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Только за минувшие понедельник и вторник в Москве было "заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".