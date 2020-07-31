Краснокнижную стрекозу обнаружили в столичном парке "Косинский"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Стрекозу, занесенную в Красную книгу Москвы, обнаружили в природно-историческом парке "Косинский". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Природно-историческом парке "Косинский" обнаружена стрекоза дозорщик-император, занесенная в Красную книгу Москвы. Дозорщик-император - яркий представитель подотряда разнокрылых стрекоз. Крупная стрекоза относится к семейству коромысловых. Размер ее тела достаточно велик и достигает 60 мм, а размах крыльев - до 50 мм", - говорится в сообщении. Благодаря крупным размерам ее легко узнать даже на расстоянии по ярко-зеленой груди и синему брюшку.

"Как и все стрекозы, дозорщик-император является хищником. Охота дается стрекозам достаточно легко, ведь их крупные фасеточные глаза обеспечивают практически сферический обзор", - говорится в сообщении.

Строение крыльев обеспечивает высокую маневренность, они способны взлетать в любом направлении и мгновенно зависать воздухе. Благодаря этой особенности скорость полета достигает 40 км/ч. Дальность охотничьих вылетов может составлять до четырех километров.