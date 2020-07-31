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Пассажиры автовокзалов "Мосгортранса" купили около 2,5 тыс. масок в автоматах за неделю

В вендинговых аппаратах можно купить маску за 15 рублей, перчатки за 20 рублей и комплект из маски и пары перчаток за 35 рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пассажиры автовокзалов "Саларьево", "Северные Ворота", "Южные Ворота" и автостанции "Варшавская" "Мосгортранса" приобрели 2,5 тыс. средств индивидуальной защиты в вендинговых аппаратах, которые установили неделю назад. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Пассажиры международных автовокзалов "Саларьево", "Северные Ворота", "Южные Ворота" и автостанции "Варшавская" купили 2,5 тыс. средств индивидуальной защиты в вендинговых автоматах, установленных неделю назад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чаще всего маски и перчатки покупали в вендинговых автоматах, установленные на автовокзале "Саларьево".

Уточняется, что в вендинговых аппаратах можно купить маску за 15 рублей, перчатки за 20 рублей и комплект из маски и пары перчаток за 35 рублей.

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