Восьмибалльные пробки ожидаются вечером 31 июля на дорогах Москвы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы в пятницу вечером могут достигнуть восьми баллов из максимальных десяти, сообщается в telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня пятница, и многие уезжают на дачи, поэтому вечерние пробки могут достичь восьми баллов. Обычно по этим магистралям выезжает больше всего дачников: Ярославское, Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Можайское шоссе, Липецкая улица. Сохраняйте и выбирайте альтернативные пути, а чтобы еще быстрее добраться домой, лучше пересесть на общественный транспорт", - говорится в сообщении.

По данным департамента, крупные перекрытия в городе не запланированы, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Из-за дорожных работ ситуация может осложниться на Третьем транспортном кольце (ТТК), в Шереметьевском тоннеле - внешняя сторона, на Киевском путепроводе - в обе стороны. Кроме того, в этот список входят Волоколамское шоссе, 68-й км МКАД, проспект Мира (Северянинский проезд), Большой Каменный мост и 8-й км МКАД - обе стороны.

Основными магистралями, где будет затруднено движение, станут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Ленинградское шоссе от Химок, Волоколамское шоссе и Рязанский проспект, уточняется в сообщении.