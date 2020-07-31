Власти Москвы напомнили магазинам не впускать людей без масок

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию, заявил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

"Магазины обязаны не впускать в свои помещения и не обслуживать на кассе покупателей без масок и перчаток. При этом посетителю, который пришел без средств индивидуальной защиты, может быть предложено их приобрести и надеть, но, конечно, силой надевать на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен. Если покупатель не согласен надеть маски и перчатки, то сотрудники или администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, могут вызвать полицию", - сказал собеседник агентства.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что отказ обслуживать покупателя без маски не может считаться нарушением прав потребителей.

Посетители и сотрудники предприятий торговли в Москве с 12 мая обязаны носить маски и перчатки для предотвращения распространения коронавируса. Нарушителям грозят штрафы: физическое лицо могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, а юридическое лицо, не соблюдающее санитарные нормы, - на 100-300 тыс. (для индивидуальных предпринимателей - 30-50 тыс.). Как рассказал ТАСС Немерюк ранее, предписания более чем на 300 млн рублей получили свыше 6 тыс. столичных магазинов, два за многочисленные нарушения были закрыты.

Тем не менее только 68% посетителей магазинов в Москве в середине июля носили маски и перчатки против 94% в начале июня, говорил глава департамента торговли и услуг.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа.