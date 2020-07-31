Панды Жуи и Диндин отметили дни рождения в Московском зоопарке

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Панды из Московского зоопарка отметили дни рождения: Диндин исполнилось три года, а Жуи - четыре. Сотрудники зоопарка устроили для зверей праздник: Жуи подарили бамбуковую машину, а Диндин досталась бамбуковая кукла, сообщили в пятницу в пресс-службе учреждения.

"Наши панды - Жуи и Диндин - сегодня отпраздновали свои дни рождения. 30 июля Диндин исполнилось три года, Жуи 31 июля стало уже четыре. Они с нами чуть больше года. За это время было сделано много. Например, панды набрали массу, увеличившись примерно на 20 кг. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин - около 80 кг", - говорится в сообщении.

Панды получили к празднику подарки. "Жуи в этом году досталась бамбуковая машина. Войдя в вольер, он сразу же пошел к ней, уселся на водительское сиденье и даже взялся за руль. Конечно, Жуи больше интересовала не дальняя дорога, а вкусняшки, которые были запрятаны внутри машины. Он довольно быстро нашел все яблоки, морковку, съел их, а уже потом решил попробовать на вкус и саму машину", - говорится в сообщении.

В свою очередь Диндин получила на день рождения большую куклу из бамбука. "К ней Диндин пошла не сразу. Сначала собрала все вкусняшки по дороге. Но когда добралась до куклы, то сразу перевернула ее и начала исследовать. В одежде нашла морковку, под платьем - сочный бамбук", - рассказали в зоосаде.