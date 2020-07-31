Власти Москвы призвали горожан носить маски и перчатки в магазинах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Москвы акцентировали внимание жителей города на необходимости носить маски и перчатки в магазинах. Контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов на столичных предприятиях торговли проводится на протяжении нескольких месяцев, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире "Первого канала".

"Может быть, сейчас мы более жестко стали подходить к проверочным мероприятиям, я даже вижу [это] по сообщениям в соцсетях, и те обращения, которые к нам идут, что действительно охрана стала более требовательной по допуску на торговые предприятия, кассиры, в том числе, стали в большинстве случаев требовать и прекращать обслуживание, если посетитель без маски, без перчаток. С точки зрения усиления или ослабления [контроля] - мы эту работу ведем регулярно. Может быть, сейчас просто усилен акцент именно на этом", - сказал Немерюк.

Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о начале дополнительных рейдов в магазинах с 1 августа из-за якобы ухудшения ситуации с коронавирусом, Немерюк сказал, что эта информация не соответствует действительности, так как эта работа ведется на регулярной основе на протяжении нескольких месяцев. "К сожалению, мы видим, что с наступлением более теплого времени, с середины июня - июля, немножко народ подрасслабился, маски фактически мало кто носит. Для улицы это рекомендательная норма, как закреплено в указе мэра Москвы, а на предприятиях торговли и в транспорте [обязательная, но] даже сами продавцы зачастую эти маски просто опускают, и, по факту, эффективности от этого никакой нет. Вирус никуда не делся, он есть, каждый день заболевают люди", - сказал Немерюк.

Посетители и сотрудники предприятий торговли в Москве с 12 мая обязаны носить маски и перчатки для предотвращения распространения коронавируса. При этом магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Нарушителям грозят штрафы: физическое лицо могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, а юридическое лицо, не соблюдающее санитарные нормы, - на 100-300 тыс. (для индивидуальных предпринимателей - 30-50 тыс.). Как рассказал ТАСС Немерюк ранее, предписания более чем на 300 млн рублей получили свыше 6 тыс. столичных магазинов, два за многочисленные нарушения были закрыты. Только 68% посетителей магазинов в Москве в середине июля носили маски и перчатки против 94% в начале июня, говорил глава департамента торговли и услуг.