Временный госпиталь на территории "Экспоцентра" в Москве демонтируют

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Временный госпиталь для заразившихся коронавирусом на территории "Экспоцентра" в Москве начнут демонтировать 3 августа. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.

Мэр столицы Сергей Собянин 16 июля говорил, что городские власти намерены в ближайшее время свернуть часть временных госпиталей для заразившихся коронавирусом, которые были развернуты, в частности, в торговых центрах и на ВДНХ.

"По информации президента ТПП, председателя совета директоров "Экспоцентр" Сергея Катырина, достигнута договоренность с мэром Москвы Сергеем Собяниным о демонтаже с 3 августа 2020 года временного госпиталя, расположенного на территории комплекса, и начале подготовки к проведению выставочно-конгрессных мероприятий в рамках тех рекомендаций, которые предусмотрены Роспотребнадзором", - отмечается в сообщении.