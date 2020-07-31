УФАС в Москве выявило сговор на торгах "Канала имени Москвы"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по столице выявило сговор между заказчиком и победителем торгов, проводимых ФГБУ "Канал имени Москвы". Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Московское УФАС России совместно с правоохранительными органами раскрыло антиконкурентное соглашение на торгах, проводимых ФГБУ "Канал имени Москвы". Предметом закупки на 40,1 млн рублей было выполнение работ по проектированию ситуационного центра обеспечения безопасности судоходства и контроля гидротехнических сооружений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "Канал имени Москвы" вступил в сговор с участником открытого конкурса - ООО "СТ Технолоджи", что привело к созданию преимущественных условий для компании и ограничению конкуренции на торгах.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что "Канал имени Москвы" привлек к разработке технического задания по планируемым торгам победителя закупки - ООО "СТ Технолоджи", а также заключение контракта произошло со снижением на 0,7% от начальной (максимальной) цены. Помимо этого, конкурсная документация была составлена заказчиком с нарушением закона.

Московское УФАС России признала ФГБУ "Канал имени Москвы" и ООО "СТ Технолоджи" нарушившим антимонопольное законодательство, в рамках которого им могут назначить штрафы.

"Взаимодействие с правоохранительными органами - важный инструмент в борьбе и доказывании сговора между заказчиками и участниками торгов. В этом деле коллеги помогли нам установить, что победитель закупки участвовал в разработке технического задания на этапе формирования документации. Это стало одним из главных доказательств совершенного нарушения", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского УФАС России Екатерины Соловьевой.