Ремонт участка дорожного полотна Тверской улицы пройдет 3-4 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской улицы в Москве пройдут 3-4 августа, об этом в пятницу сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

"Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна", - сказал Бирюков.

Он добавил, что замена асфальтобетонного покрытия будет проводиться с 00:00 3 августа до 24:00 4 августа. На время проведения работ движение транспорта на участке дороги общей протяженностью 1,3 км будет полностью перекрыто.

Бирюков ранее пояснял, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром", благодаря чему дорожное полотно можно было эксплуатировать без ремонта на протяжении пяти сезонов. В настоящее время, по словам заммэра, на этом участке "из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП", в связи с чем необходимо провести ремонт дорожного покрытия.