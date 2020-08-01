До 20 градусов тепла и местами грозы ожидаются в Москве 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременными дождями и грозами в Москве и Подмосковье в первый день августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до 11 градусов. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 16 до 21 градусов тепла, ночью - от 8 до 13 градусов.

Порывы северного ветра при грозе могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за грозы будет действовать в Москве с 09:00 мск до 21:00 мск. Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба.