Музей Победы увеличит размер экскурсионных групп до 15 человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичный Музей Победы увеличит с 1 августа размер экскурсионных групп по новой экспозиции "Подвиг народа" с пяти до 15 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в субботу.

Ранее стало известно, что музеям Москвы разрешено увеличить число человек в экскурсионной группе с пяти до 20. Об этом говорится в приказе столичного департамента культуры, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Музей Победы с 1 августа увеличит количество посетителей экскурсий по экспозиции "Подвиг народа". Теперь участниками программы одновременно могут быть до 15 человек", - сообщили в пресс-службе музея и добавили, что не расширяют численность группы до 20 человек, чтобы сохранялся "эффект погружения" в эпоху.

Директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул, что все необходимые санитарные меры будут соблюдены. "В выходные мы проводим до 20 экскурсий по новой экспозиции. При этом нередко билеты раскупаются на несколько дней вперед", - отметил он.

Экспозиция "Подвиг народа" была подготовлена специально к 75-летию Победы. Музей, как и другие учреждения культуры, из-за пандемии коронавируса был закрыт для посетителей до недавнего времени, поэтому открытие экспозиции состоялось онлайн, а 9 мая прошла трансляция по телевидению. С 16 июля Музей Победы вновь открыт для посетителей, и новую экспозицию можно увидеть вживую.

Она посвящена вкладу всех советских людей в Победу. На площади 3 тыс. кв. м рассказывается об основных событиях Великой Отечественной - с ее первых минут в цитадели Брестской крепости и до последних - у стен Рейхстага.