Около 85 тыс. цветов высадят в парке "Зарядье" в 2020 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты высадят в столичном парке "Зарядье" в нынешнем году 85 тыс. многолетних и луковичных растений. На данный момент на территории высажено свыше 16 тыс. многолетних цветов, об этом сообщили в субботу в пресс-службе парка.

"Всего в этом году в "Зарядье" появятся 85 тыс. новых цветов - 50 тыс. многолетников и 35 тыс. луковичных растений. Цветы-долгожители будут высаживать до наступления холодов, а высадка луковичных начнется осенью - в конце сентября - начале октября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории парка в рамках компенсационного озеленения уже высадили 16 тыс. многолетних растений.

Кроме этого, в парке завершено обновление природно-ландшафтных зон "Смешанного леса", "Степных просторов" и "Тундры", которые украсили более 30 различных сортов многолетников.

В целом в "Зарядье" представлено более 800 тыс. многолетних цветов и трав, которые занимают почти 28 тыс. кв. метров.