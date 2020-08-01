Марафон благодарности "Спасибо, волонтеры Москвы!" начнется 2 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Культурные и спортивные мероприятия пройдут в Москве со 2 по 14 августа в рамках марафона благодарности "Спасибо, волонтеры Москвы!". Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"В столице стартует марафон благодарности "Спасибо, волонтеры Москвы!". Мероприятие пройдет с 2 по 14 августа. Его участниками станут добровольцы, а также партнеры всероссийской акции #МыВместе. Организаторы - Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы и ресурсный центр "Мосволонтер", - говорится в сообщении.

Главная цель марафона - выразить благодарность и отметить тех, кто во время пандемии помогал нуждающимся и поддерживал медиков. Также во время акции объявят о начале конкурса "Доброволец Москвы - 2020". Кроме того, российские спортсмены проведут мотивационную встречу и тренировку с элементами боевых искусств.

Марафон "Спасибо, волонтеры Москвы!" - это культурные и спортивные мероприятия на площадках по всему городу. Для участников акции #МыВместе будут организованы познавательные прогулки по Парку Горького, студии "Союзмультфильм", метро, олимпийскому комплексу "Лужники", ВДНХ, Московскому зоопарку, деловому центру "Москва-сити", а также обзорные экскурсии по городу на двухэтажных автобусах CitySightseeing и прогулки на яхтах по Москве-реке.

"Акция #МыВместе еще больше сплотила сообщество волонтеров Москвы. Более 21 тысячи добровольцев приняли в ней участие и выполнили более 33 тысяч заявок. Операторы горячей линии приняли более 150 тысяч звонков. Те, кто нуждался в поддержке, получали адресную помощь и консультации. Акция показала, насколько развито волонтерское движение в городе. Эти люди всегда готовы прийти на помощь горожанам в трудные моменты", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

Акция "Спасибо, волонтеры Москвы!" начнется вместе с Московским полумарафоном 2 августа. В забеге на 5 км будут участвовать жители города, руководители волонтерских движений и представители власти. Маршрут пройдет по центральным улицам города и набережным. В последний день акции, 14 августа, состоится награждение самых активных волонтеров - участников акции #МыВместе. На всех мероприятиях марафона будут соблюдаться меры безопасности - участникам выдадут маски, перчатки и антисептики.