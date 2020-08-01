Проект "Московское долголетие" возобновил занятия на открытом воздухе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Работа кружков и секций проекта "Московское долголетие" возобновились во всех районах столицы почти на 300 площадках, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для безопасности горожан в период эпидемии мы приостановили офлайн-мероприятия проекта "Московское долголетие". Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня по указу мэра Москвы жители могут вновь участвовать в работе кружков и секций на открытом воздухе. Во всех районах столицы открыто около 300 площадок, на которых будут проводиться бесплатные занятия. Все участники с нетерпением ждали возобновления очных мероприятий и уже более 5 тыс.. человек записались в группы", - сказала Ракова.

Жители города старшего возраста вновь могут посещать занятия по различным направлениям проекта - ОФП, скандинавская ходьба, танцы, гимнастика, цигун и зумба, суставная гимнастика, йога, пение, рисование, иностранные языки, настольный теннис, шахматы. Приоритет отдан активностям, способствующим восстановлению физической формы и повышению жизненного тонуса после длительной самоизоляции.

На данный момент 211 организаций, участвующих в проекте "Московское долголетие", открыли 759 групп, в которых создано более 26 тыс. мест для желающих возобновить активные занятия.

"При этом не стоит забывать о мерах безопасности: мы рекомендуем на занятиях "Московского долголетия" соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки", - отметил замруководителя департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов.

В период с 16 марта по 31 июля, пока занятия в проекте были приостановлены в связи с эпидемиологической обстановкой, участники продолжали заниматься с преподавателями дистанционно. Онлайн-занятия для старшего поколения организовали 322 организации-поставщика, было открыто 1 272 онлайн-групп, в них занималось на постоянной основе более 25 тыс. человек.