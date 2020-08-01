Музеи Москвы могут увеличить число человек на экскурсиях до 20 уже с 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Музеи Москвы смогут увеличить число участников экскурсионных групп с пяти до 20 с 1 августа. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Ранее стало известно, что максимальное число людей в экскурсионных группах в музеях Москвы увеличено с пяти до 20 человек. Об этом говорится в приказе департамента культуры столицы, который подписан Кибовским 27 июля и копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Приказ подписан, доведен (до сведения администраций музеев - прим. ТАСС) и действует с 1 августа", - сказал Кибовский и добавил, что это согласовано с Роспотребнадзором.

Музеи столицы возобновили работу с очным пребыванием посетителей 16 июня. С этого числа максимально допустимая численность экскурсионных групп не превышала пяти человек.

21 июля Кибовский сообщал журналистам, что число людей в экскурсионных группах, которые посещают музеи Москвы, могут увеличить с 1 августа. Он добавил, чтосейчас поступает большое количество заявок на экскурсии.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа