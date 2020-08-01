{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 1,7 тыс. человек обеспечат безопасность при проведении Московского полумарафона

Он пройдет 2 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. человек будут обеспечивать безопасность при проведении Московского полумарафона 2 августа. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В ходе подготовки и проведения спортивного мероприятия [Московского полумарафона]... для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности будет задействовано более 1,7 тыс. человек, в том числе 900 сотрудников полиции и Росгвардии, около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 450 представителей Московской городской народной дружины", - сообщили в пресс-службе.

Московский полумарафон - крупнейший забег России на дистанции 21,1 км. Его старт и финиш - в Лужниках, а маршрут проходит по центральным набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской и обратно. В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году проведение полумарафона было перенесено с 31 мая на 2 августа. Москвичи и гости столицы выйдут на старт Московского полумарафона в воскресенье в 9:00.

Теги
Россия
РАМТ в сентябре представит спектакль Юрия Бутусова "Сын"
Он поставлен по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера
Читать полностью