Более 1,7 тыс. человек обеспечат безопасность при проведении Московского полумарафона

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. человек будут обеспечивать безопасность при проведении Московского полумарафона 2 августа. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В ходе подготовки и проведения спортивного мероприятия [Московского полумарафона]... для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности будет задействовано более 1,7 тыс. человек, в том числе 900 сотрудников полиции и Росгвардии, около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 450 представителей Московской городской народной дружины", - сообщили в пресс-службе.

Московский полумарафон - крупнейший забег России на дистанции 21,1 км. Его старт и финиш - в Лужниках, а маршрут проходит по центральным набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской и обратно. В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году проведение полумарафона было перенесено с 31 мая на 2 августа. Москвичи и гости столицы выйдут на старт Московского полумарафона в воскресенье в 9:00.