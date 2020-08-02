Число вылечившихся после коронавируса в Москве выросло на 761

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 761 - до 181 342 человек. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 761 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 181 342", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.