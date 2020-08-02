Уроки технологии в столичных колледжах в 2020 году посетили 32 тыс. школьников

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Занятия по технологии для учеников пятых - деятых классов в этом году прошли в 50 московских колледжах, уроки в современных лабораториях и в онлайн-формате посетили 32 тыс. школьников, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году 32 тыс. учеников пятых - девятых классов посетили уроки технологии на базе 50 столичных колледжей. Занятия проходили в аудиториях, а также в онлайн-формате. Опытные мастера производственного обучения и эксперты WorldSkills рассказывали о востребованных специальностях", - говорится в сообщении.

Уроки по 22 направлениям проходили в лабораториях с инновационным и высокотехнологичным оборудованием, в рамках которых школьников знакомили с основами автомеханики, металло- и деревообработки, 3D-моделированием, урбанистикой, кулинарным делом, парикмахерским искусством, гостиничным сервисом, а также с FutureSkills и DigitalSkills.

Занятия по технологии в Москве проводят с 2016 года в рамках проекта "Юные мастера". При подготовке к урокам педагоги пользуются материалами библиотеки "МЭШ". Кроме этого, на уроках в колледжах ребята осваивают компетенции по стандартам WorldSkills Junior и готовятся к участию в национальном чемпионате WorldSkills. Полученные знания и навыки также можно продемонстрировать на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии и принять участие в городском конкурсе исследовательских и проектных работ.

"Уроки технологии в колледже в первую очередь направлены на практику, изучение того, что точно пригодится в реальной жизни. На таких занятиях я обучаю школьников самостоятельному моделированию розеточной и осветительной сети. И уже после урока они могут легко соединять и изолировать провода, починить розетку, подключить выключатель, соблюдая необходимые условия безопасности. Даже при дистанционном обучении нам удалось сохранить ценность занятий. Мы обучали ребят работе на виртуальных тренажерах, позволяющих отрабатывать практические навыки", - приводятся в сообщении слова преподавателя специальных дисциплин колледжа железнодорожного и городского транспорта Ирины Шаби.