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Строительство центра ядерной медицины начнется в Сколкове в 2021 году

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что центр станет уникальным объектом, который не имеет аналогов в России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центр ядерной медицины планируют начать строить на территории медицинского кластера в Сколкове в четвертом квартале 2021 года. На данный момент разрабатывается концепция проекта с учетом международного опыта, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"В четвертом квартале 2021 года на территории медицинского кластера в Сколкове планируют начать строительство центра ядерной медицины", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

По его словам, центр ядерной медицины с производственным комплексом на основе двух циклотронов станет уникальным объектом, который не имеет аналогов в России. Сейчас ведется разработка концепции проекта с учетом международного опыта. Строительство центра ядерной медицины в Сколкове планируют завершить в конце 2023 года.

Кроме этого, на территории медицинского кластера в Сколкове в настоящее время идут работы по строительству терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса" площадью 25 тыс. квадратных метров, а также началось возведение многофункционального медицинского центра площадью 50 тыс. "квадратов", апарт-отеля и современной R&D-лаборатории, которая займет 15 тыс. квадратных метров.

Многофункциональный медицинский центр спроектирован по принципу медицинского молла. В нем предусмотрено размещение небольших клиник, которые будут использовать общие медицинские сервисы.

"Концепция центра позволит клиникам быстро и недорого перепланировывать помещения - расширять площади или, напротив, оптимизировать. Мы видим, что медицинская мобильность - это один из ключевых трендов в медицинском строительстве во всем мире", - добавил Загрутдинов.

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