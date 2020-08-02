Центр "Моя работа" назвал самые популярные вакансии среди москвичей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Продавцы-консультанты в торговом центре, менеджеры оптовой торговли и специалисты в административной деятельности стали самыми популярными вакансиями среди соискателей московского центра "Моя работа". Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"Центр занятости "Моя работа" рассказал, какие профессии пользуются популярностью у соискателей и работодателей. По словам специалистов, москвичи чаще всего ищут работу в розничной и оптовой торговле, а также в сфере административной деятельности. Работодатели заинтересованы в IT-специалистах, строителях, сотрудниках оптовой, розничной и онлайн-торговли", - говорится в сообщении.

В центре занятости подчеркнули, что около 60% соискателей вакансий нацелены на немедленное трудоустройство.

По данным пресс-службы комплекса социального развития Москвы, в пятерку самых популярных вакансий среди соискателей центра "Моя работа" вошли продавец-консультант в торговом центре, менеджер оптовой торговли, администратор в салоне красоты, фитнес-клубе, ресторане, гостинице, офис-менеджер и технолог. "В топ-5 вакансий, предлагаемых работодателями, вошли продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист", - добавили в пресс-службе.

База вакансий московского центра занятости "Моя работа" постоянно расширяется и пополняется, появляется больше запросов от работодателей, которые приостанавливали свою деятельность во время пандемии. Сотрудники центра занятости принимают заявления в 50 офисах "Мои документы". Вакансии подбираются с учетом запросов и опыта соискателя. Кроме этого, центр занятости ищет квалифицированных сотрудников для работодателей.

Дополнительную информацию о деятельности и услугах центра занятости "Моя работа" можно узнать на сайте или по телефону: +7 (495) 705-75-75.