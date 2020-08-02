В Москве открылась выставка, посвященная истории военно-велосипедного дела

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории военно-велосипедного дела, открылась в музее военной формы на улице Большая Никитская в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В Музее военной формы Российского военно-исторического общества открылась выставка "САМОКАТЧИКИ, ВПЕРЕД! Из истории военно-велосипедного дела". В залах старинной усадьбы Васильчиковых на Большой Никитской улице представлены подлинные военные велосипеды из собрания частного Веломузея Андрея Мятиева, среди которых знаменитый высококолесный велосипед-"паук" 1880-х годов, редчайший армейский "Дукс Боевой" времен Первой Мировой войны, десантный английский BSA, участвовавший в высадке союзников в Нормандии в 1944-м", - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут познакомиться с историей развития велосипедной техники, снаряжения и вооружения велосипедных (самокатных) команд и подразделений XIX-XX столетия в вооруженных силах стран Западной Европы, Российской империи и Советского Союза.

Значительная часть выставки посвящена периодам Первой мировой и Великой Отечественной войны, когда армейские велосипедисты стали самостоятельной составляющей механизированных родов войск. Также в экспозиции представлены униформа военных велосипедистов, армейское снаряжение и оборудование, фотографии, документы, велосипедные аксессуары конца XIX века.

Выставка, посвященная истории военно-велосипедного дела, впервые представлена в России. Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию можно посетить до 4 ноября 2020 года.