"Мосприрода" запускает новый квест по поиску клада в парке "Измайлово"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москвичи с 3 по 31 августа смогут принять участие в квесте по поиску клада на территории природно-исторического парка "Измайлово". Чтобы его отыскать, участникам предстоит ответить на вопросы об истории, обитателях и знаковых местах парка, сообщила в воскресенье пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Новый квест "IzMyКлад" стартует 3 августа [по 31 августа] на территории природно-исторического парка "Измайлово" ГПБУ "Мосприрода". Он придется по душе ценителям различных логических игр. Это игра-поиск, игра-шифр, в ходе которой участникам необходимо отыскать правильные ответы на каждый вопрос из обозначенных в задании точках, разгадать общий шифр и получить ответ на главный вопрос игры: "Где спрятан клад?", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам квеста необходимо будет ответить на вопросы, связанные с историей, растениями, обитателями, достопримечательностями и знаковыми местами парка "Измайлово".

Участие в квесте бесплатное, чтобы записаться на него необходимо отправить запрос на почту: ecopros.izm@gmail.com. После регистрации на участие в игре, будет выслана подробная инструкция с заданиями квеста. Его можно будет пройти как одному человеку, так и большой компанией.

"Прежде чем отправиться на поиски клада, участнику нужно взять с собой некий предмет, который в заветном месте нужно оставить в дар следующим участникам квеста, таким образом, передавая эстафету", - уточнила пресс-служба.

Московский парк "Измайлово" считается одним из крупнейших природных парков Европы, его общая площадь составляет порядка 1608 га.