Новая недельная онлайн-программа "Московских сезонов" посвящена музеям столицы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Организаторы "Московских сезонов" подготовили новую культурно-развлекательную онлайн-программу для горожан с 3 по 9 августа, которая будет посвящена столичным музеям. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Московские сезоны" - продолжает радовать взрослых и детей полезными развлечениями онлайн. Предстоящая неделя, с 3 по 9 августа, будет посвящена столичным музеям: в программе - уроки физики от музея "Экспериментаниум", видеопрогулка по Государственному историческому музею с популярным блогером Светланой Килиной, топ самых вдохновляющих московских музеев от фотографа Айгуль Вишни и тонкости музейного этикета от корреспондента "Сезонов" Александры Синьковой", - говорится в сообщении.

Кроме того, на следующей неделе для горожан подготовили большое количество мастер-классов. Например, мастер-класс по фуд-фотографии состоится 4 августа в 18:00, его проведет Анастасия Зурабова, автор бестселлера "Фуд-фотография. От теории к практике". А автор книги "Самоучитель по японской живописи суми-э" от издательства "Бомбора", организатор онлайн-школы sumie-art.ru Александра Васильева 6 августа в 11:00 проведет мастер-класс по освоению японской техники рисования тушью суми-э.

В пятницу и воскресенье можно будет потанцевать на онлайн-концертах певицы I-MA и инди-поп команды "Катани".

Все онлайн-мероприятия пройдут на страницах "Московских сезонов" в социальных сетях Instagram, Facebook, VK и "Одноклассники".