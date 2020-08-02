Маршруты автобусов на проспекте Маршала Жукова временно изменены

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Семь маршрутов автобусов и троллейбус №20 задерживаются на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГУП "Мосгортранс".

"На проспекте Маршала Жукова задерживаются автобусы № т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы №20. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - значится в публикации без уточнения причин.

Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, движение транспорта по проспекту Маршала Жукова временно ограничено. "Нет движения на участке проспекта Маршала Жукова от ул. Демьяна Бедного до ул. 3-я Хорошевская. Объехать можно по ул. 3-я Хорошевская и по ул. Мневники", - сообщили в пресс-службе.Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.