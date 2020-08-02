В Москве на проспекте Маршала Жукова произошел провал грунта дорожного полотна

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Провал грунта произошел в прилегающей к автодороге зоне проведения строительных работ на проспекте Маршала Жукова в Москве, специалисты приступили к устранению просадки. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter комплекса городского хозяйства Москвы.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская.