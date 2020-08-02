Ежедневный пассажиропоток Московского центрального кольца достиг 650 тыс. человек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) достигло порядка 650 тыс. человек в день. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы действительно не предполагали, что он [пассажиропоток] будет настолько взрывной. То есть разные цифры назывались, 250 тыс. [человек в день], 600 тыс. [человек в день]. Это тот максимум, который мы думали, что когда-то [будет]. 650 [тыс. человек в день] везем сейчас", - сказал он.

Тони добавил, что в перспективе ожидается, что МЦК в год будут пользоваться более 650 млн человек.

МЦК было запущено 10 сентября 2016 года. Оно проходит через 26 районов столицы, в которых живет около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро более чем на 15%, а на станции метро у центральных железнодорожных вокзалов - на 20%.

По МЦК ходят скоростные электропоезда "Ласточка", которые оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Поездку можно оплатить билетами "Единый", "90 минут" и "Тройка", а также инновационными сервисами оплаты Samsung Pay и Apple Pay. На МЦК действуют все столичные льготы на проезд. Также пассажиры могут в течение 90 минут бесплатно пересесть с МЦК на метро или монорельс.