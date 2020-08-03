В Москве открываются бахчевые развалы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 240 бахчевых развалов, на которых можно приобрести арбузы и дыни, начинают работать в Москве 3 августа. Будет работать и "онлайн-развал", на котором можно дистанционно приобрести бахчевые, которые бесплатно и круглосуточно доставят по любому адресу в столице, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В этом году традиционно 3 августа во всех округах столицы открываются бахчевые развалы, их будет несколько больше, чем в прошлом году - 240. Также будет работать "электронный бахчевой развал", его организует одна из крупнейших сетевых компаний. С "онлайн-развала" также можно купить арбузы и дыни, их в течение 10-20 минут бесплатно и в любое время дня доставят до квартиры с более 100 дарксторов (локальных складов - прим. ТАСС) по всей Москве, включая Зеленоград", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что наибольшее количество бахчевых развалов заработают в Юго-Восточном и Южном административных округах - по 40 в каждом. Дыни и арбузы поступают из южных регионов России, в том числе из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана, а также из сопредельных государств.

"Цена не сильно отличается от прошлогодней, по сообщению самих продавцов, некоторые арбузы даже несколько дешевле. Бахчевые можно будет приобрести и на развалах, и на площадках сетевых магазинов, но там цены могут несколько разниться за счет больших партий закупаемой ягоды", - сказал Немерюк, уточнив, что бахчевые развалы в столице планируется "свернуть" к 1 октября.

Сколько стоят дыни и арбузы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, в этом году за один килограмм арбуза на московском бахчевом развале покупатель заплатит от 25 до 40 рублей; за один килограмм дыни "Торпеда" - от 80 до 100 рублей; за килограмм дыни "Колхозница" - 60-70 рублей.

"В торговой сети "Перекресток" цены на разные виды арбузов варьируются от 24,9 руб. до 73,90 руб. за килограмм, стоимость дыни - от 69,9 руб. до 99,9 руб./кг. В торговой сети "Пятерочка" арбуз можно приобрести за 24,9 руб./кг, дыни - 55,9 руб./кг. В "Карусели" покупателю предлагают приобрести арбуз за 25-74 руб./кг, дыню - за 70-100 руб./кг", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что в магазинах сети "Авоська" арбузы стоят порядка 27 руб., дыни - около 56 руб. за килограмм. Также дыни продаются в торговых сетях "Дикси" и "Верный" по 60 руб./кг, в "Магнолии" - почти 35 рублей за килограмм.

"В "Ашане" арбуз стоит 34 рублей за килограмм, а цена дыни - от 99 до 189 рублей за килограмм. В супермаркетах сети "Азбука вкуса" килограмм арбуза стоит от 39 до 78 рублей, дыни - от 78 до 98 рублей", - сказали в пресс-службе.

Санитарные нормы и требования к развалам

По словам Немерюка, все бахчевые развалы имеют единый внешний вид, который утвержден и используется с 2015 года, и уже узнаваем горожанами. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами режима работы и ценниками на товар. Продавец одет в специальную форму, а также обязан носить маску и перчатки, иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, в случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, потребовать жалобную книгу.

Немерюк добавил, что каждая партия, которая поступает на развалы, должна быть исследована на наличие различных микроэлементов. Соответствующее заключение Роспотребнадзора с датой проведения проверки и информацией о товаре всегда вывешивается на видном месте.

"На бахчевом развале в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию покупателей: товаросопроводительные документы; договор на размещение нестационарного торгового объекта; документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции; медицинские книжки на продавцов; свидетельство о поверке весоизмерительного прибора. Не допускается реализация бахчевых культур с земли; использование безменов, бытовых, медицинских, почтовых весов; надрезка, реализация частями арбузов и дынь", - уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли.

Кроме того, бахчевые развалы запрещается размещать на газонах, в арках зданий, в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена, на обочинах проезжей части магистралей общегородского значения.

"Если говорить об онлайн-развале, то доставляются исключительно целые арбузы, выращенные в России: первая поставка придет из Усть-Лабинской Краснодарского края. До конца сезона также будут арбузы из Астраханской и Волгоградской области. Сорта сезонные: продюсер, холодок и т. д., ягоды хранятся на складах на специальных поддонах. Все доставки бесконтактные, сборщики дарксторов и курьеры носят маски и перчатки, склады проходят дезинфекцию дважды в день, всем работникам и посетителям склада измеряют температуру", - уточнили в пресс-службе.

Как выбрать арбуз и дыню

"Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая - это признак, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет - этот плод покупать не стоит", - рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Как отметили в департаменте торговли и услуг, большой размер ягоды, на который часто ведутся покупатели, вовсе не является гарантией отменного вкуса и зрелости. "Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины - не очень крупный, но и не слишком маленький. У спелой ягоды корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. При созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы - значит арбуз зеленый", - рассказали в пресс-службе департамента.

Там добавили, что у спелого и хорошего арбуза цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным, а пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета. Созрев, правильный арбуз "отключается" от бахчи путем пересыхания хвостика. При этом сухой хвостик может появиться и у давно сорванных неспелых плодов, поэтому этот признак нужно учитывать лишь в комплексе со всеми остальными.

"Арбуз - ягода двуполая: у "мальчиков" низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у "девочек" - плоский и на нем есть широкий кружочек. "Девочки" считаются более вкусными. <...> У спелой ягоды звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложите арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками: у спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать", - рассказали в департаменте.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что есть и простой народный метод проверки качества продукта. Достаточно опустить маленький кусок в стакан воды - у нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной - только помутнеет. Там добавили, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах - не более 100 граммов за один прием пищи.

"Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т. к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, очень быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, ни в коем случае нельзя его есть - в нем уже начались процессы микробиологической порчи", - уточнили в ведомстве.