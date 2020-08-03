Здания Биологического музея имени Тимирязева в Москве отреставрируют

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты планируют отреставрировать в Москве здания Биологического музея имени К.А. Тимирязева. Комплекс состоит из нескольких кирпичных домов, возведенных в неорусском стиле, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Здания Биологического музея имени К.А. Тимирязева столичного департамента культуры ждет реставрация. Проект необходимых работ утвердило Мосгоранаследие. Музей занимает бывшую усадьбу купца и крупнейшего коллекционера России второй половины XIX века, собирателя русской старины Петра Ивановича Щукина. В имении он разместил свой частный Музей российских древностей. Основу экспозиции составляли предметы древнерусского быта и искусства", - говорится в сообщении.

Усадебный комплекс состоит из нескольких кирпичных домов, возведенных в неорусском стиле в конце XIX - начале XX века. Музей располагается в двух зданиях усадьбы, находящихся по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15, строения 1, 2.

Как отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводятся в материале, бывшая усадьба Петра Щукина - яркий образец неорусского, или, как его еще называют, псевдорусского стиля. Он основан на традициях древнего зодчества и народного искусства. Несмотря на то, что проекты домов в разное время делали разные архитекторы, оба строения напоминают сказочные терема, их связывает тайный подземный переход. Ограду с парадными воротами бывшей усадьбы также отреставрируют.

"Условно дома усадебного комплекса делят на старый (строение 2) и новый музеи (строение 1). Старый музей находится в глубине владения. Сегодня там расположен административный корпус Биологического музея. Здание было построено в 1892 году по проекту архитектора Бориса Фрейденберга. Это двухэтажное прямоугольное здание с шатровыми черепичными крышами и кокошниками. На ней можно увидеть башенки, трубы и слуховые окна", - уточняется в материале.

Новый музей (строение 1) выходит своим фасадом на Малую Грузинскую улицу. Сейчас в здании размещена экспозиция Биологического музея. Оно представляет собой двухэтажное строение с ризалитами, башенками, шатровыми крышами с гребешками. Здание возвели позднее старого музея, в 1896 году. Автор проекта - архитектор Адольф Эрихсон. Фасады этого здания тоже богато украшены лепниной и декоративными элементами. Это колончатый фриз (декоративный пояс) под карнизом, витые и гладкие полуколонки с бусинами. Оконные и дверные проемы обоих домов обрамлены наличниками разных видов.