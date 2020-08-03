Спасатели за 4 месяца встретили 82,5 тыс. пассажиров в аэропортах Москвы во время пандемии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели в московских аэропортах за 4 месяца встретили 82,5 тыс. пассажиров во время ограничительных мер из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"За четыре месяца спасатели встретили 1203 рейса с 82 500 пассажирами, вернувшимися из-за рубежа, - сообщили в департаменте. - В связи с поэтапным снятием ограничений в столице и возобновлением международного авиасообщения с 1 августа 27 спасателей закончили круглосуточное дежурство в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский и убыли для выполнения задач в Пожарно-спасательный центр Москвы".

Спасатели дежурили в аэропортах с 25 марта по 31 июля для предотвращения распространения коронавируса и проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. Специалисты Учебно-методического центра по гражданской обороне и ЧС Москвы, обрабатывающие анкетные данные прибывших из-за границы, также завершили свою работу. "Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий в аэропортах с 1 августа 2020 года продолжают сотрудники Роспотребнадзора", - добавили в департаменте.

С 1 августа в Москве можно посещать театры, концертные залы и кинотеатры, проводить спортивные мероприятия с заполнением до 50 процентов залов и трибун. Возобновляется работа секций и кружков, гостиниц, отелей, санаториев и функционирование образовательных учреждений. Также запланировано поэтапное восстановление международного авиасообщения.