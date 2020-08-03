Общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в Москве превысило 182 тысячи

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили после коронавируса еще 842 человека, общее число выздоровевших составило 182 184. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184", - сказала Ракова.

По ее словам, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Жители города, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.