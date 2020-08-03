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Пожар в бизнес-центре на Новом Арбате в Москве потушен

Пострадавших нет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Новом Арбате в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, в 08:41 пожар был локализован, в 08:54 - ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

В главке подтвердили, что пожар происходил на первом этаже на площади 50 кв. м. Горела мебель и оборудование. Из здания был спасен один человек.

Ранее о пожаре в "доме-книге" - бизнес-центре "Обновление Арбата" - сообщал источник в экстренных службах.

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