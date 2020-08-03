Число ДТП с городским транспортом "Мосгортранса" снизилось на 26% с начала года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество ДТП с участием общественного транспорта столичного перевозчика ГУП "Мосгортранс" с начала нынешнего года снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020 году городской транспорт попадал в ДТП 151 раз, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"С прошлого года количество происшествий у нас значительно уменьшилось. В этом году транспорт становился участником происшествий 151 раз, в прошлом - 204. К тому же почти в 90% случаев в ДТП виноваты другие участники дорожного движения", - приводятся в сообщении слова начальника службы безопасности движения ГУП "Мосгортранс" Сергея Петухова.

Он отметил, что специалисты "Мосгортранса" ежедневно проводят технический осмотр городского транспорта, а водители на постоянной основе проходят инструктаж по безопасности дорожного движения и медицинский осмотр.

Кроме этого, для мониторинга бдительности водителей в транспорте с 2018 года внедрена система "Антисон". Мониторинг осуществляется за счет камеры в кабине водителя. Система подает звуковой и световой сигналы в случае обнаружения признаков усталости водителя, после чего его могут снять с маршрута или направить на дополнительный медосмотр. Также диспетчеры могут отслеживать состояние водителя в режиме реального времени.

Система на данный момент установлена на 7,3 тыс. единиц городского транспорта, но в дальнейшем планируется распространить ее на весь парк "Мосгортранса".