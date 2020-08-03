Победителей конкурса лучших проектов в области строительства объявят в Москве 5 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Награждение победителей городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" состоится в Москве 5 августа, в финал которого попали 38 проектов, реализованных на территории города в 2019 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

"В число финалистов, из которых члены жюри выбирали призеров конкурса, вошли 38 проектов строительства и реставрации, реализованных в Москве в 2019 году <…> Проекты-победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии, которая пройдет 5 августа с участием мэра Москвы Сергея Собянина в Белом зале столичной Мэрии", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.

Он отметил, что в этом году высокая конкуренция наблюдалась в четырех номинациях конкурса: "Строительство многоквартирных домов повышенной комфортности", "Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения", "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования" и "Строительство многоквартирных домов категории "стандартное жилье".

По его словам, конкурсная комиссия, оценивая проекты, в первую очередь обращала внимание на архитектурные решения, гармоничность интеграции в уже существующую застройку и функциональность инфраструктуры.

"Безусловно, большую роль в экспертной оценке играли благоустройство, удобство внутренних планировочных решений, транспортная и пешеходная доступность объектов, их социальная значимость", - подчеркнул Лёвкин.

Он добавил, что победителей выбрали не только члены конкурсной комиссии на основании утвержденных критериев, но и москвичи, которые голосовали за лучшие строительные проекты на портале "Активный гражданин", на официальном сайте конкурса, а также на выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ и в мобильном приложении "Строим просто".

"В общей сложности представленные на конкурс проекты, собрали более миллиона голосов горожан, что свидетельствует о большом интересе москвичей к реализуемым в городе строительным проектам и к градостроительной политике в целом", - пояснил Левкин.