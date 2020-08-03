Более 560 москвичей набрали свыше 370 баллов на ЕГЭ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 560 жителей Москвы показали результат от 370 до максимальных 400 баллов за четыре предмета на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"В целом москвичи хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение. 563 человека получили за четыре экзамена свыше 370 баллов. Желаю удачи всем выпускникам этого нелегкого года! Пусть все сложится, как вы мечтали", - написал он.

Мэр добавил, что среди успешно сдавших ЕГЭ - Дмитрий Савичев из Бауманской инженерной школы № 1580, который показал выдающийся результат в 400 баллов за четыре предмета - по каждому он набрал максимальные 100 баллов.

"Еще один выпускник этой школы - Юрий Петряев - набрал 397 баллов. И столько же у Веры Цуркис из школы № 1568. Ребята, поздравляю вас и наставников! Представляю, сколько труда и таланта вы вложили в учебу", - отметил Собянин.

ЕГЭ

С 3 июля в 2020 году в России проходил основной период ЕГЭ. Он начался со сдачи одного из необязательных предметов (по выбору) - географии, литературы, информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В этом году в связи с пандемией досрочный этап ЕГЭ был отменен, а начало основного перенесено на более поздний срок.

Госэкзамен сдавали только те выпускники 11-х классов средних школ, которые планируют поступать в вузы. Также в этом году экзамены выпускники могут сдать только один раз, а для тех, кто не завершил выполнение экзаменационных работ по уважительной причине, перенес дату экзамена по болезни или по другим важным обстоятельствам, дополнительно проводят ЕГЭ с 3 по 8 августа.