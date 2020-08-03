Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 9 августа на ВДНХ в честь юбилея "Москвариума"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бесплатные мастер-классы, тематическая фотовыставка, показ фильма об акулах, знакомство со звездными дайверами и подводное представление ждут участников юбилея центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ в Москве с 5 по 9 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ВДНХ.

"5 августа 2020 года центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ отметит свой первый юбилей - пять лет. За это время здесь побывали более 8,5 млн человек. С 5 по 9 августа гостей ждут бесплатные мастер-классы, тематическая фотовыставка, показ фильма об акулах, знакомство со звездными дайверами и новым обитателем - пантерным хамелеоном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в честь пятилетия здание центра "Москвариума" украсят разноцветными воздушными шарами, а перед входом установят пятиметровые аэрофонтаны. Ежедневно в праздничные дни с 12:00 до 17:00 гостей будут встречать аниматоры в костюмах морских обитателей.

В праздничные дни в экспозиции "Аквариум" будут проходить показательные кормления и открытые тренировки разных обитателей центра. Кроме того, гости смогут познакомиться с новым "жителем" "Москвариума" - пантерным хамелеоном из Мадагаскара, а также их ожидает подводное представление в главном пресноводном аквариуме. Для всех посетителей экспозиции предусмотрены подарки.

Бесплатно посетить "Аквариум" с 5 по 9 августа можно будет детям до пяти лет включительно. Кроме этого, с 11:00 до 18:00 на первом этаже "Москвариума" маленьким гостям будут делать бесплатный "морской" аквагрим, а на втором этаже пройдут праздничные мероприятия, где также откроется фотовыставка с обитателями океанариума. А 5 августа в 13:00 в лектории на нулевом этаже можно посетить открытую встречу с создателями документального фильма об акулах "Большой белый танец". Предварительно на нее надо записаться по телефону: +7(499)677-77-77.

С подробной праздничной программой можно ознакомиться на сайте "Москвариума".