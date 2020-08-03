Кружки и секции заработали в 29 парковых зонах для участников "Московское долголетие"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Скандинавская ходьба, теннис, танцы, фитнес, каллиграфия и другие занятия стали вновь доступны для участников проекта "Московское долголетие" в 29 зонах отдыха города, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Кружки и секции в городских парках для участников проекта "Московское долголетие" возобновили свою работу. Горожане старшего возраста вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом, танцами, каллиграфией, пением на свежем воздухе. Бесплатные уроки и мастер-классы проводятся ежедневно в 29 зонах отдыха столичного департамента культуры", - говорится в сообщении.

Так, для участников "Московское долголетие" вновь доступны групповые занятия по скандинавской ходьбе, которые проходят в 26 парках, а также уроки йоги в саду имени Баумана, ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно", парке "Ходынское поле" и парке у прудов "Радуга".

Также горожане старшего возраста могут посетить занятия по тибетской и цигун гимнастикам, групповые уроки по общей физической подготовке и фитнес-тренировки. Кроме того, на территории десяти парков можно освоить разные виды танцев.

Участники программы "Московское долголетие" в парке "Сокольники" могут научиться играть в бильярд, а Бабушкинский парк предлагает повысить навыки игры в шахматы и шашки. Кроме этого, в сквере по Олонецкому проезду можно освоить базовые техники большого тенниса и пинг-понга.

Подробное расписание бесплатных занятий по программе "Московское долголетие" можно найти на сайтах парков. С 1 августа проект "Московское долголетие" возобновил работу кружков и секций на свежем воздухе. Около 300 площадок открыты во всех районах столицы.