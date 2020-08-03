Клуб завода "Каучук" в Москве передали в пользование Сеченовскому университету

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Здание клуба завода "Каучук", построенное по проекту архитектора Константина Мельникова, в Москве передано в безвозмездное пользование Институту имени Сеченова. В нем после реставрации появятся музей и конференц-залы, рассказал журналистам в понедельник руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Алексей Меньшов.

"Сейчас этот объект находится в оперативном управлении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры и в безвозмездном пользовании Института имени Сеченова. В данный момент ведутся работы по проектированию и реставрации и приспособлению под кампус университета имени Сеченова. Здесь будут располагаться музей, конференц-залы и иные центры сближения студентов во время обучения", - сказал Меньшов.

По словам директора Музея Мельниковых Павла Кузнецова, деятельность прошлого пользователя нанесла объекту культурного наследия большой ущерб. Почти полностью утрачена оригинальная отделка, кирпичная кладка была зачищена "под лофт", оригинальное остекление утрачены полностью, уничтожены декоративное оформление и мебель, специально разработанная для клуба.

Архитектор Константин Мельников родился в 1890 году в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной формы.

Одно из самых ярких произведений архитектора - экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке. Клуб завода "Каучук" был открыт в 1929 году. Основа архитектурного решения - сектор в 1/4 круга, обращенный дугой к перекрестку. В 1950-е годы в здании был проведен капитальный ремонт, который существенно изменил первоначальный замысел архитектора. Здание продолжало функционировать как дом культуры работников завода "Каучук". Он неоднократно становился местом съемок фильмов, таких как "Берегись автомобиля" и "Такси-блюз".

В 1990-х гг. здание было сдано в аренду ресторану "Золотой дракон" и межрегиональной общественной организации "Академия российского искусства". В 2000 был открыт "Арт-центр на Плющихе", для его нужд в здании неоднократно проводились ремонтные работы. В 2000-2010-х годы было разработано несколько проектов реставрации, которые не были реализованы.