Реконструкцию Филевского канализационного канала в Москве завершат в октябре

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход реконструкции Филевского канализационного канала, которую планируется завершить осенью.

"На Шелепихинской набережной большая коммунальная стройка, здесь прокладывается дублер канализационного канала. Это сделано, чтобы создать новую, по сути дела, Шелепихинскую набережную, она будет продлеваться дальше к кварталам новой застройки. Кроме того, здесь в створе будет сооружен Северный дублер Кутузовского проспекта - одна из крупнейших дорожных строек, которая призванная разгрузить Кутузовский проспект", - сказал Собянин.

По его словам, новый канал сделает коммунальную инфраструктуру запада и северо-запада Москвы более надежной. Собянин отметил, что с завершением прокладки канала начнутся строительные работы по обустройству самой набережной.

Гендиректор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко уточнил, что в настоящее время работы по проходке канализационного канала выполнены на 85%. "Сейчас осталось порядка 170 метров открытой траншеи и 180 метров щитовой проходки. Мы рассчитываем запустить первый участок 15 сентября, а в октябре запустим весь канал полностью", - сказал он.

О канале

Филевский канализационный канал был построен в 1973 году и является главной артерией системы водоотведения северо-запада и запада Москвы, а также Красногорска, Химок и других городов Московской области. Подводящий канал общей протяженностью свыше 8 км проходит от Живописной улицы, вдоль Карамышевской набережной к Филевской насосной станции АО "Мосводоканал". Он выполнен из железобетонных труб диаметром от 2 720 до 3 500 мм.

В ближайшие годы в районе пролегания канала будет построен Северный дублер Кутузовского проспекта, который свяжет МКАД с ТТК и деловым центром "Москва Сити", а на пересечении новой трассы с Шелепихинской набережной и ТТК возведут многоуровневую транспортную развязку.

Работы по выносу трубопровода за пределы границ будущей магистрали были начаты в октябре прошлого года и затронули участок Филевского канала. В 2005-2016 годах были построены участки дублера Филевского канала от Живописной улицы до улицы Шеногина, их общая протяженность составляет 5 км.