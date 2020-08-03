Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров продлили в Москве до конца лета

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Компания "Велобайк" продлила для московских курьеров и волонтеров бесплатный прокат велосипедов до 31 августа из-за востребованности сервиса у сотрудников доставки и соцслужбы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

"Московский прокат "Велобайк" будет бесплатным для курьеров и волонтеров до 31 августа. Решение принято в связи с высокой востребованностью сервиса у сотрудников доставки и социальных служб. Проект реализует правительство Москвы при поддержке банка ВТБ", - говорится в сообщении.

В ситуации с ограничениями из-за коронавируса "Велобайк" частично открылся 10 апреля для бесплатных поездок курьеров и волонтеров, с 1 июня сервис заработал для всех желающих. С начала сезона было совершено более 3 млн поездок, из них около 20% проехали сотрудники доставки и соцслужбы. При этом за июль число прокатов составило 1,3 млн, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сервис с середины июня на 30% снизил тарифы за пользование велопрокатом. Кроме того, первые 30 минут поездки у "Велобайка" предоставляются бесплатно.