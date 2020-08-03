Число площадок "Московского долголетия" на открытом воздухе увеличат до 400

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Занятия проекта "Московское долголетие" с 1 августа возобновились во всех районах столицы более чем на 300 площадках, их количество в течение ближайших нескольких недель планируют увеличить еще на 100 адресов. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Вместе с началом августа в Москве начались частично возобновляться занятия проекта "Московское долголетие". <...> Уже сегодня в первые дни возобновления занятий мы видим, что таких площадок [на открытом воздухе] уже более 300. Мы понимаем, что в течение нескольких ближайших недель у нас это количество, наверное, еще на 100 адресов увеличится", - сказал Филиппов.

Он отметил, что в каждом районе Москвы есть минимум одна, а в большинстве 2-3 площадки, где проходят занятия в рамках проекта.

"В прошлые годы на открытых площадках в основном предлагали активности, связанные с физической культурой, с танцами, зумбой, йогой, в этом году их тоже оставляем, но мы не ограничиваем наших партнеров, поставщиков услуг в активностях", - добавил Филиппов.

По его словам, в прошлом году в конце июля и августе занятия "Московского долголетия" на открытом воздухе посещали 8,5 тыс. человек, а с момента открытия проекта в 2020 году мероприятия уже востребованы у 16,5 тыс. граждан старшего возраста.