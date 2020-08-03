Проект "Московское долголетие" продолжит проводить занятия в онлайн-режиме

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Онлайн-занятия проекта "Московское долголетие", которые были запущены в период режима самоизоляции, планируется проводить на постоянной основе. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

"Мы будем продолжать онлайн-активности "Московского долголетия". Они станут дополнением к классическому "Московскому долголетию", - сказал Филиппов.

Он отметил, что проект "Московское долголетие" во время режима самоизоляции проходил в онлайн-формате, который объединил около 26 тыс. человек. По его словам, 70% участников "Московского долголетия" несколько раз в день пользуются интернетом.

С 1 августа бесплатные занятия в кружках и секциях проекта "Московское долголетие" возобновили работу на открытом воздухе. Для этого подготовлено около 300 площадок, расположенных в парковых зонах, скверах и дворовых территориях.