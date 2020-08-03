Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере 5 тыс. рублей за отсутствие у них средств индивидуальной защиты", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, сколько пассажиров оштрафовали в ходе таких рейдов, но отметил, что проверка наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров проводится на всех станциях московского метрополитена. По словам источника, работа полиции и контролеров активизировалось в этом направлении в минувшие выходные и понедельник.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", рейды по проверке ношения пассажирами средств индивидуальной защиты в общественном транспорте не прекращались и проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. Там также отметили, что проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро. В пресс-службе добавили, что, несмотря на отмену масочного режима на улицах, носить средства индивидуальной защиты в городском транспорте по-прежнему обязательно. Контролеры информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах, подчеркивали в учреждении.

С 12 мая в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. Следят за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта контролеры ГКУ "Организатор перевозок", а на станциях и в поездах рейды проводятся совместно с полицией. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

В новость были внесены изменения (18:32 мск) — добавлены подробности по тексту.