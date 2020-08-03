Виртуального помощника выбрали для чат-бота Московского метрополитена

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Виртуальным помощником в Московском метрополитене станет дежурная по станции по имени Александра, ее образ выбрали в ходе голосования на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На проекте "Активный гражданин" закончилось голосование по выбору образа и имени чат-бота Мосметро. Пользователи решили, что виртуальным помощником станет доброжелательная и внимательная дежурная по станции по имени Александра - за такой вариант проголосовали 50% участников опроса", - говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге робот-андроид - за него проголосовали 32% жителей, на третьем - диспетчер по станции, который должен знать все о столичном метрополитене, - 15% голосов.

Среди имен для дежурной по станции самым популярным стала Александра - за него проголосовали 44% опрошенных. Лидерами также стали Маша Москвина и Майя.

"Запустят чат-бот уже осенью. Он ответит на вопросы о метро, МЦК, МЦД, поможет найти забытые вещи, а при необходимости подключит к разговору оператора. Кстати, чат-бот будет обучаем, сможет улавливать ваше настроение, шутить и будет в курсе последних трендов и мемов", - добавляется в материале.