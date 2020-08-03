Более 2,2 тыс. рабочих задействованы в ремонте дорожного покрытия участка Тверской улицы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. человек и почти 1,4 тыс. единиц техники задействованы в работах по замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы, сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка, в них в общей сложности принимают участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1 350 единиц различной техники", - сказал Бирюков, проконтролировав ход проведения работ.

Он сообщил, что замена асфальта проводится по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке. "Впервые мы опробовали эту технологию четыре года назад, когда укладывали асфальт на Тверской улице, метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три. Но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия", - рассказал заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы проходят в несколько этапов. Вначале было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. "Затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, причем из трех тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 м", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, после этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующий шаг - нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

"Замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до 00:00 мск 5 августа", - заключил заммэра.