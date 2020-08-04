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Пандемия COVID-19
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Количество умерших с коронавирусом в Москве превысило 4,5 тыс. человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в столице выросло за сутки на 12

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 510 человек с коронавирусом. На 1 августа в Москве было зафиксировано более 243 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 182,2 тыс. пациентов.

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РоссияПандемия COVID-19
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