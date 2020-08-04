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Москвичей ожидает "комфортное похолодание" в выходные дни

В субботу в столице будет ясно и без осадков, а в воскресенье уже возможен небольшой дождь

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Небольшое похолодание придет в Москву к выходным после аномально теплой погоды на неделе. Однако температура воздуха по-прежнему останется комфортной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее высокая температура [будет] в среду, четверг. Ожидается до 28-29 градусов, что примерно на 2-3 градуса выше нормы. В пятницу тоже тепло - 23-28 градуса. Затем [будет] небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в субботу в Москве погода будет ясной и без осадков, а в воскресенье уже возможен небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве ожидается 22-27 градуса тепла, в воскресенье - 20-25 градусов тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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