Участок Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки" вновь заработал для пассажиров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена во вторник утром вновь открылись для пассажиров после ремонта путей, сообщается в Twitter Московского метро.

"Станции Сокольнической линии московского метро открыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа работают по особому графику. В выходные и некоторые понедельники их закрывают полностью, в остальные дни они открыты до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.

Кроме выходных дней, закрытие ожидается в понедельник 10 августа, а также с 23:00 пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.