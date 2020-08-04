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Переменная облачность и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве 4 августа

Осадков не ожидается

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 4 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 24-26 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов. Ожидается южный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха составит плюс 21-26 градусов. Ночью она может опуститься до 9 градусов тепла.

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